СМИ рассказали о романе бывшей жены SHAMAN’а с другом его отца

У бывшей жены SHAMAN’а (Ярослава Дронова) был роман с другом его отца

Бывшая жена SHAMAN’а (настоящее имя Ярослав Дронов), получившего в этом году большую популярность 30-летнего музыканта, Марина Рощупкина изменяла ему с другом его отца. Об этом рассказала «Комсомольская правда».

Как рассказало издание, 37-летняя Марина Рощупкина преподает вокал в городе Новомосковск Тульской области.

«У нас небольшой город — все на виду. Про роман замужней Марины с Олегом Паламарчуком люди в Новомосковске знали. Роман этот развивался и у меня на глазах. Начался он, когда Ярослав уже работал в Москве, он снял хорошую квартиру для жены и маленькой дочки. Но Марина категорически отказалась переезжать к мужу: находила для этого странные предлоги. Она решила найти подработку в Новомосковске. Помог ей отец Ярослава Дронова (в прошлом он работал гитаристом) — у него был давний товарищ музыкант Олег Паламарчук, который в 2015 году искал бэк-вокалистку в группу. Отец Ярослава порекомендовал ему Марину. Так Марина начала петь с группой в ресторанах, и вскоре у нее начался роман с Олегом Паламарчуком», — рассказала изданию жительница Новомосковска Мария Малахова, дочь бывшей гражданской жены Олега Паламарчука.

По ее словам, Олег Паламарчук был старше Марины на 18 лет. Они встречались с 2015 года и до его смерти от онкологического заболевания в 2017-м году. Марина стала признаваться публично в соцсетях в любви Паламарчуку уже после его смерти. Тем самым, подтверждая свой роман во время брака.

«Ярослав в измену жены верить не хотел: любящие люди часто безоговорочно доверяют вторым половинам. Марина говорила, что наводят клевету на нее. Так как жена отказалась переезжать, то Ярослав постоянно мотался из Москвы в Новомосковск, старался проводить все свои выходные с женой и с дочкой. Он очень старался для семьи; все, что зарабатывал — тратил на них. Это была его первая большая любовь — он в Марине души не чаял», — рассказала Мария Малахова.

Меньше чем через год после расставания с Мариной, Ярослав встретил Елену Мартынову. Елена старше Ярослава на 14 лет. Она работает пиар-директором компании «МегаФон». В ноябре 2017 года Елена и Ярослав поженились и уже пять лет живут вместе. Ярослав Дронов продолжает общение с дочерью Варей, участвует в ее воспитании.