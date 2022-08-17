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Сотрудники МВД задержали 11 человек за инсценировку 70 аварий с мотоциклами

В Москве 11 человек задержали за инсценировку 70 ДТП с мотоциклами ради страховых выплат

Фото: Lenta.ru

В Москве полицейские задержали 11 членов орггруппы в возрасте от 18 до 45 лет, подстраивавших аварии с мотоциклами ради выплат от страховых компаний. Об этом в среду, 17 августа, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

По данным полиции, они причастны более чем к 70 таким ДТП. За каждый из «страховых случаев» они получали от 400 тысяч до 1,2 миллиона рублей, суммарный ущерб составил примерно 60 миллионов рублей.

Трое из задержанных занимали руководящие роли в группе, вербовали новых участников и отвечали за поиск мест для инсценировок. Им удалось привлечь более 100 сообщников.

«Для придания убедительности мошенники повреждали транспортные средства и подделывали доверенности от лица нотариусов другого государства. За денежное вознаграждение эксперты, которые входили в состав группы, вносили недостоверные сведения в акты осмотров мототехники с целью незаконного получения возмещения от страховой компании», — рассказали в пресс-службе.

Троим фигурантам предъявлено обвинение, одного из них поместили в СИЗО, двое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Их восьмерым сообщникам избрали меру принуждения в виде обязательства о явке.

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Елизавета Новикова
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