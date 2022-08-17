Итальянский художник создаст в России уникальный мурал

Итальянский художник Йорит Агоч создаст уникальный мурал на фестивале «Культурный код»

Итальянский художник Йорит Агоч, который выступил против отмены русской культуры на западе, приедет в Россию и создаст уникальный мурал в Балашихе на фестивале «Культурный код».

Йорит Агоч обнародовал эскиз работы, которую он выполнит на Международном фестивале уличного искусства «Культурный код» — проекта Фонда поддержки и развития современного искусства и президентской платформы «Россия — страна возможностей». Художник также рассказал об идее, которую вложил в произведение.

Итальянский художник Йорит Агоч известен всему миру как муралист, работающий в стиле гиперреализма. Его визитной карточкой стали портреты известных людей с племенными татуировками на лицах. В разных странах можно увидеть его произведения, каждое из которых является своеобразным творческим высказыванием. Он писал портреты Эрнесто Че Гевары, Нельсона Манделы, Фриды Кало, Юрия Гагарина и других.

В рамках фестиваля «Культурный код» художник изобразит на 15-этажном фасаде итальянского живописца Караваджо. Это будет своеобразным продолжением арт-высказывания, которое накануне стрит-арт художник сделал в Неаполе. В марте этого года он написал огромный портрет Федора Достоевского на фасаде технического института имени Аугусто Риги как знак протеста против запрета курса о русском писателе в Миланском университете. Мурал вызвал широкий общественный резонанс в стране. В данный момент запрет на курс о русском писателе снят.

«Я считаю Караваджо одним из величайших итальянских художников всех времен. Федор Достоевский, которого я писал в Италии, на мой взгляд, равносилен его фигуре. Я решил, что будет неправильно писать человека русского искусства в Италии, а затем ехать в Россию и снова создавать портрет представителя российской культуры. В этом не было бы баланса. Задумка в том, чтобы создавать мосты дружбы между двумя странами. Именно поэтому в Италии — великий деятель русской культуры и искусства, а в России — великий итальянский художник», — рассказал Йорит Агоч.

Накануне художник также заявлял, что он интересуется Достоевским, и его любимой цитатой является фраза из романа «Идиот» — «Красота спасет мир». По мнению Йорита, она больше всего подходит к современному историческому контексту.

Фестиваль «Культурный код» пройдет в подмосковной Балашихе с 20 августа по 17 сентября. Здесь будут созданы муралы на 30 фасадах зданий высотой от 14 до 20 этажей. Их авторами станут художники из 10 стран: Испании, Италии, Сербии, Аргентины, Бразилии, Мексики и других.

Напомним, «Культурный код» — это международный фестиваль, в рамках которого российские и зарубежные художники, признанные мировым стрит-арт сообществом, создают музеи монументального искусства под открытым небом. С 2019 года резиденты «Культурного кода» создали около 100 работ. В данный момент их можно увидеть в Одинцово, Челябинске, Казани, поселке Солнечнодольск Ставропольского края, Москве, Нижнем Новгороде и Мастерской управления «Сенеж» в подмосковном Солнечногорске.

В 2022 году организаторами фестиваля «Культурный код» выступают Фонд поддержки и развития современного искусства, АНО «Россия — страна возможностей» и администрация городского округа Балашиха. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

