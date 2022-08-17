Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

На Украине возмутились ненавистью к русским

Советник главы офиса Зеленского Арестович раскритиковал украинцев за ненависть к русским
Алексей Арестович

Алексей Арестович. Фото: Evgen Kotenko / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Ненависть украинцев к русским возмутительна, считает советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович. Об этом сказано в его Telegram-канале.

«Разбираться в нюансах тяжело, проще всех ненавидеть и отрицать — решение для устрицы. Ваша слабость — это тысячи потерянных для фронтов, внутренних и внешних, беларусов и россиян, от рядовых бойцов до специалистов и миллионеров», — указал советник ОП.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Заикина
Обсудить
Последние новости
Взрывы на складе боеприпасов в Крыму прекратились
Названа причина задымления на юге Москвы
Российские полицейские задержали мужчину за съемку порнографии с подростком
Россиянин отправился на Алтай и сорвался с горы
Тренер профессионалов одной фразой оценил поражение от любителей в Кубке России
Ускорение российских строек оказалось под угрозой из-за санкций
Зарегистрирован первый случай заражения собаки оспой обезьян
На Украине возмутились ненавистью к русским
Стало известно о взрыве КамАЗа российских военнослужащих в приграничном регионе
Мэр Львова призвал горожан заготовить дрова на зиму
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.