На Украине возмутились ненавистью к русским

Советник главы офиса Зеленского Арестович раскритиковал украинцев за ненависть к русским

Ненависть украинцев к русским возмутительна, считает советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович. Об этом сказано в его Telegram-канале.

«Разбираться в нюансах тяжело, проще всех ненавидеть и отрицать — решение для устрицы. Ваша слабость — это тысячи потерянных для фронтов, внутренних и внешних, беларусов и россиян, от рядовых бойцов до специалистов и миллионеров», — указал советник ОП.

