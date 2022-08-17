ВВС Британии приостановили набор белых мужчин в целях разнообразия

Sky News: британские ВВС приостановили прием белых мужчин ради женщин и меньшинств

Королевские Военно-воздушные силы (ВВС) Великобритании временно приостановили прием белых мужчин-рекрутов для достижения цели по гендерному и этническому разнообразию. Об этом сообщает британский телеканал Sky News со ссылкой на источники в военной сфере.

Издание отмечает, что на фоне подобных сообщений глава службы по набору личного состава Королевских ВВС подала в отставку. Имя уволившейся женщины не уточняется.

Собеседники канала выразили обеспокоенность такой позицией главного маршала авиации Майкла Уигстона, возглавляющего ВВС Соединенного Королевства, на фоне якобы растущих угроз со стороны России и Китая. Они обвинили его в том, что он готов нарушить производственные требования к воздушным силам только для того, чтобы добиться разнообразия и инклюзивности. «Я думаю, что его должны вызвать в Министерство обороны и сказать: "Вот повестка в области обороны, выполняйте ее"», — заявил источник издания.

В штабе одного из кандидатов на пост премьер-министра страны Риши Сунака назвали стремление командования ВВС к «разнообразию» «не только позорным, но и опасным». «Единственное, что должно иметь значение при приеме на работу, — это качество подготовки кандидата, а его не пол или цвет кожи», — подчеркнули в штабе политика.

В то же время представитель королевских ВВС опроверг эти обвинения, заверив, что такой паузы не объявлялось. Вместе с тем, другие источники канала подтвердили информацию о приостановке набора белых мужчин-рекрутов.

Ранее сообщалось, что у Британии возникли трудности с обучением летчиков из-за спецоперации на Украине. В частности, летчиков-истребителей Соединенного Королевства после начала спецоперации России на Украине стало труднее готовить из-за того, что Лондон перебросил военные самолеты к восточным границам НАТО.