Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Россиянку осудят за убийство отказавшейся покинуть ее дом гостьи

В Кузбассе 35-летнюю россиянку осудят за убийство отказавшейся покинуть ее дом гостьи

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Кузбассе 35-летнюю местную жительницу осудят за убийство отказавшейся покинуть ее дом гостьи. Об этом в среду, 17 августа, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным следствия, в ноябре 2021 года россиянка встретила в магазине знакомую и предложила ей вместе выпить спиртное. Во время застолья женщины поссорились, и хозяйка попросила гостью уйти. Однако та ответила, что сначала выпьет еще и только потом пойдет к себе домой.

Хозяйка разозлилась и несколько раз ударила пожилую россиянку кулаками по голове, а затем вытолкала ее за дверь. Из-за этого потерпевшая несколько раз упала и ударилась лицом об пол.

Когда женщина пришла домой, ей стало хуже. Сожитель вызвал скорую, россиянку госпитализировали, однако позже она скончалась в больнице.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий подозреваемую установили. Со следствием женщина не сотрудничала, воспользовалась статьей 51 Конституции РФ, заявила о рассмотрении уголовного дела судом присяжных заседателей», — рассказали в управлении СКР.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
Российский космонавт досрочно вернулся на МКС из-за проблем со скафандром
Посол заявил о «парализованном» диалоге России и США
Повышение цен на электричество оставит четверть британцев без света
Блогерша пришла на педикюр во французском стиле и осталась с кривыми ногтями
Суд арестовал застрелившего таксиста военного
На Украине арестовали активы российского производителя полуфабрикатов
Туристам назвали эффективные способы сэкономить во время путешествий
Россиянин нарисовал на стене дома флаг Украины, протрезвел и сдался полиции
Раскрыто местонахождение «пропавшей» Бузовой
Антонов рассказал про охоту США на россиян
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.