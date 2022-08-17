В Кузбассе 35-летнюю россиянку осудят за убийство отказавшейся покинуть ее дом гостьи

В Кузбассе 35-летнюю местную жительницу осудят за убийство отказавшейся покинуть ее дом гостьи. Об этом в среду, 17 августа, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным следствия, в ноябре 2021 года россиянка встретила в магазине знакомую и предложила ей вместе выпить спиртное. Во время застолья женщины поссорились, и хозяйка попросила гостью уйти. Однако та ответила, что сначала выпьет еще и только потом пойдет к себе домой.

Хозяйка разозлилась и несколько раз ударила пожилую россиянку кулаками по голове, а затем вытолкала ее за дверь. Из-за этого потерпевшая несколько раз упала и ударилась лицом об пол.

Когда женщина пришла домой, ей стало хуже. Сожитель вызвал скорую, россиянку госпитализировали, однако позже она скончалась в больнице.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий подозреваемую установили. Со следствием женщина не сотрудничала, воспользовалась статьей 51 Конституции РФ, заявила о рассмотрении уголовного дела судом присяжных заседателей», — рассказали в управлении СКР.