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Молодой россиянин пойдет под суд за убийство бывшего одноклассника ножом

В Саратове осудят 20-летнего юношу, зарезавшего бывшего одноклассника ножом во время ссоры

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В Саратове суд рассмотрит дело 20-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве товарища. Об этом в среду, 17 августа, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, утром 15 августа бывшие одноклассники отдыхали в доме на улице Свободной. Между ними произошел конфликт, и фигурант избил друга, а затем ударил несколько раз ножом, нанеся ему смертельные ранения.

Молодой человек не признает вину.

Ранее стало известно, что в Калининграде 20-летний житель поселка Прибрежный убил бывшего одноклассника кухонным ножом во время ссоры.

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Екатерина Власова
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