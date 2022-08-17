Пенсии россиян предложили учитывать по-старому

Минтруд предложил отложить переход на новый порядок расчета накопительной пенсии

Минтруд предложил отложить переход на новую методику расчета накопительных пенсий россиян и продолжить в ближайшие три года использование старого порядка, пишет РБК со ссылкой на подготовленный ведомством проект постановления о поправках в методику оценки ожидаемого периода выплаты.

Речь идет о переходе на новую формулу, согласно которой период ожидаемых выплат накопительной части пенсии рассчитывается исходя из актуальных данных Росстата о численности мужчин и женщин, достигших пенсионного возраста, и ожидаемой продолжительности их жизни.

Инициатива Минтруда предполагает переход на новую систему не с 2023 года, как было задумано изначально, а с 2025-го. «Обозначенные изменения предлагаются в целях недопущения резкого изменения показателя продолжительности ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии для застрахованных лиц, которые будут обращаться за установлением накопительной пенсии в 2023–2024 годах», — рассказали изданию в министерстве.

По нынешним правилам, ожидаемый период выплаты накопительной пенсии составляет 264 месяца, или 22 года. Переход на новую методику мог бы привести к уменьшению ожидаемого периода выплат и увеличению их величины.

Опрошенные изданием специалисты полагают, что предлагаемый отказ от изменений связан с влиянием пандемии коронавируса на показатели смертности и продолжительности жизни в России. Из-за ее последствий невозможно корректно определить среднюю продолжительность жизни россиян пенсионного возраста.

