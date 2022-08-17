В ДНР из России прибыл «Лаврентий»

Между РФ и ДНР открылось паромное сообщение, первое судно «Лаврентий» прибыло в Мариуполь

Между Россией и Донецкой народной республикой (ДНР) открылось паромное сообщение. Об этом сообщает ТАСС.

Первым российским судном, прибывшим в ДНР, оказался паром «Лаврентий». Отмечается, что он вышел из Ейска и прибыл в порт Мариуполя, «выполнив определенную задачу, поставленную Министерством обороны Российской Федерации».

По данным компании-оператора линии ООО «Оборонлогистика», время в пути из России в ДНР составляет около четырех часов. Уточняется, что паром будет ходить раз в сутки. За один рейс судно может перевезти 136 человек и до 20 фур.

Ранее в Минобороны России сообщали о запуске регулярной паромной линии «Ейск--Мариуполь». В ведомстве добавили, что маршрут будут использовать, чтобы доставлять в город и другие населенные пункты Донбасса необходимые для восстановления инфраструктуры грузы.