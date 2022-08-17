Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В ДНР из России прибыл «Лаврентий»

Между РФ и ДНР открылось паромное сообщение, первое судно «Лаврентий» прибыло в Мариуполь

Фото: Николай Тришин / ТАСС

Между Россией и Донецкой народной республикой (ДНР) открылось паромное сообщение. Об этом сообщает ТАСС.

Первым российским судном, прибывшим в ДНР, оказался паром «Лаврентий». Отмечается, что он вышел из Ейска и прибыл в порт Мариуполя, «выполнив определенную задачу, поставленную Министерством обороны Российской Федерации».

По данным компании-оператора линии ООО «Оборонлогистика», время в пути из России в ДНР составляет около четырех часов. Уточняется, что паром будет ходить раз в сутки. За один рейс судно может перевезти 136 человек и до 20 фур.

Ранее в Минобороны России сообщали о запуске регулярной паромной линии «Ейск--Мариуполь». В ведомстве добавили, что маршрут будут использовать, чтобы доставлять в город и другие населенные пункты Донбасса необходимые для восстановления инфраструктуры грузы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Российский космонавт досрочно вернулся на МКС из-за проблем со скафандром
Москвичи массово устремились жить в центре города
Российские полицейские поймали скрывавшихся 12 лет грабителей
В хостеле в центре Москвы произошел пожар
Россиянин пойдет под суд за изнасилование женщины и оскорбление сотрудника ФСИН
Пассажир самолета захотел открыть аварийный люк после слов «увидимся на небесах»
В ДНР из России прибыл «Лаврентий»
Известный врач перечислила правила питания детей при подготовке к школе
Оставшаяся без российских поставок страна взяла кредит на газ
«Роскосмос» прокомментировал ситуацию с аномалией в скафандре космонавта
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.