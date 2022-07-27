Минобороны запустило регулярную паромную линию в ДНР

Минобороны России запустило регулярную паромную линию в ДНР по маршруту «Ейск-Мариуполь»

Минобороны России запустило регулярную паромную линию в Донецкую народную республику. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе военного ведомства.

«В рамках выполнения государственных контрактов с Министерством обороны Российской Федерации судами флота "Оборонлогистики" запущена регулярная паромная линия "Ейск-Мариуполь"», — говорится в сообщении.

Маршрут будут использовать, чтобы доставлять в Мариуполь и другие населенные пункты Донбасса грузы, необходимые для восстановления инфраструктуры.

Первый паром «Лаврентий» вышел из порта Ейска в Мариуполь сегодня, 27 июля. Он вмещает до 700 тонн грузов, в том числе до 20 автомобильных фурмы и свыше 130 пассажиров. Первое время паром будет совершать один рейс туда-обратно в сутки.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что Мариуполь будет восстановлен с акцентом на курортный бизнес. В этом, по его словам, республике поможет Россия.