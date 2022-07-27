Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Минобороны запустило регулярную паромную линию в ДНР

Минобороны России запустило регулярную паромную линию в ДНР по маршруту «Ейск-Мариуполь»
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Алексей Смышляев / Коммерсантъ

Минобороны России запустило регулярную паромную линию в Донецкую народную республику. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе военного ведомства.

«В рамках выполнения государственных контрактов с Министерством обороны Российской Федерации судами флота "Оборонлогистики" запущена регулярная паромная линия "Ейск-Мариуполь"», — говорится в сообщении.

Маршрут будут использовать, чтобы доставлять в Мариуполь и другие населенные пункты Донбасса грузы, необходимые для восстановления инфраструктуры.

Первый паром «Лаврентий» вышел из порта Ейска в Мариуполь сегодня, 27 июля. Он вмещает до 700 тонн грузов, в том числе до 20 автомобильных фурмы и свыше 130 пассажиров. Первое время паром будет совершать один рейс туда-обратно в сутки.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что Мариуполь будет восстановлен с акцентом на курортный бизнес. В этом, по его словам, республике поможет Россия.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В Роспотребнадзоре оценили необходимость возвращения ограничений из-за COVID-19
В Запорожье демонтировали памятник Пушкину
Экс-сотрудница клининговой службы раскрыла заработок домработниц в Москве
Вор забыл ключи на месте преступления и вернулся за ними
Центр по вывозу украинского зерна начал работу
Российская компания провалила поручение Путина по импортозамещению
Объявивший дефолт «Нафтогаз» попросил отсрочку по выплатам
Потери от отмены тура Little Big оценили в десятки миллионов рублей
«Аэрофлот» начал продажу билетов на прямые рейсы в Таиланд
Изучены генетические причины длительного течения COVID-19
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.