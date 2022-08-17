Главком ВСУ констатировал тяжелое положение армии Украины

Главком ВСУ Залужный заявил о тяжелом положении армии Украины из-за российской артиллерии

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный констатировал тяжелое положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, российская армия наращивает интенсивность артиллерийских обстрелов, и позиции украинских военных подвергаются ударам по 700–800 раз за сутки. При этом, добавил он, ВС РФ ежедневно расходуют от 40 до 60 тысяч снарядов.

16 августа глава Минобороны России Сергей Шойгу указал, что потери войск ВСУ и теробороны огромны, но реальные цифры киевское руководство от общественности скрывает. По словам министра, роль Киева в западной тактике ведения боевых действий «сводится к поставке живой силы в качестве расходного материала».