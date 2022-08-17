Ранее судимого россиянина задержали за грабеж на глазах у школьника

В Петербурге мужчину задержали за хищение 575 тысяч рублей из машины на глазах у школьника

В Санкт-Петербурге полицейские задержали 29-летнего жителя Ростовской области, похитившего более полумиллиона рублей на глазах у школьника. Об этом в среду, 17 августа, сообщает издание 78.ru.

По данным издания, днем 15 августа возле дома №5 на улице Нахимова незнакомец с ножом подошел к автомобилю Volkswagen Passat, в котором сидел 13-летний подросток, и забрал из бардачка 575 тысяч рублей. После того как в машину вернулся отец, сын рассказал ему о случившемся.

Стражи порядка оперативно вышли на след подозреваемого — им оказался постоялец хостела, ранее судимый за мошенничество и кражу. В отношении него возбудили дело и поместили в изолятор.