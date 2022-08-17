Польский генерал Бенек заявил об отсутствии у Варшавы хорошей системы ПВО

Генерал Бенек заявил, что Польшу расстреляют как утку из-за отсутствия хорошей системы ПВО

Польский отставной генерал Мечислав Бенек в эфире радиостанции Тok.fm признал, что даже оснащение современным оборудованием не обеспечит Варшаву должной противовоздушной защитой.

По словам военного, объявленные правительством планы по закупкам военной техники для модернизации армии создают впечатление, что за несколько лет польская армия обеспечит стране хорошую и мощную защиту, «способную помешать агрессивным планам [президента России Владимира] Путина». Однако возникают большие сомнения в реализации данных намерений, считает Бенек.

Польский генерал подчеркнул, что на реализацию заявленных программ потребуется до десяти лет. Кроме того, они очень дорого обойдутся стране. «Даже если бы удалось их реализовать и снабдить польских солдат тысячами современных видов оружия, мы не должны забывать о защите этой огромной массы войск с воздуха. И тут у нас проблема. Без зенитного прикрытия, когда мы разместим боевые бригады в поле, противник будет стрелять по ним как по уткам!» — заявил он.

Ранее американский военный эксперт Даниэль Гур назвал странной идею Польши купить у Южной Кореи современные танки K2. Также он предупредил о проблемах из-за несовместимости новой техники с техникой США.