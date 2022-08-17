На Украине арестовали активы российского производителя полуфабрикатов

В офисе генпрокурора Украины заявили об аресте активов производителя полуфабрикатов из РФ

На Украине арестовали активы российского предприятия, являющегося «одним из крупнейших производителей полуфабрикатов» на территории республики. Об этом офис генерального прокурора страны сообщает в своем Telegram-канале.

В ведомстве заявили об аресте корпоративных прав и недвижимости российского предприятия на 350 миллионов гривен (более 573 миллионов рублей). Там обвинили предприятие в уклонении от уплаты налогов и уточнили, что оно задолжало бюджету Украины 150 миллионов гривен (почти 246 миллионов рублей).