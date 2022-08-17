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На Украине арестовали активы российского производителя полуфабрикатов

В офисе генпрокурора Украины заявили об аресте активов производителя полуфабрикатов из РФ

Фото: РИА Новости

На Украине арестовали активы российского предприятия, являющегося «одним из крупнейших производителей полуфабрикатов» на территории республики. Об этом офис генерального прокурора страны сообщает в своем Telegram-канале.

В ведомстве заявили об аресте корпоративных прав и недвижимости российского предприятия на 350 миллионов гривен (более 573 миллионов рублей). Там обвинили предприятие в уклонении от уплаты налогов и уточнили, что оно задолжало бюджету Украины 150 миллионов гривен (почти 246 миллионов рублей).

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Георгий Нестеров
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