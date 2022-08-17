Жена бывшего совладельца Soho Rooms опровергла самоубийство мужа

Супруга бывшего совладельца Soho Rooms Дэна Рапопорта Алена опровергла его самоубийство

Жена бывшего совладельца Soho Rooms Дэна Рапопорта Алена в беседе с журналистами РБК подтвердила смерть мужа.

Супруга бизнесмена опровергла ранее появившуюся информацию о том, что он покончил с собой в Вашингтоне. Вдова подчеркнула, что Рапопорт эвакуировал ее и их общую дочь из Киева, после чего вернулся на Украину. «У него были назначены встречи, были планы (...) Дэн нас эвакуировал из Киева и сам вернулся туда помогать моей стране. Далее мы должны были встретиться в США», — пояснила она.

По словам собеседницы издания, пост журналистки Юнии Пугачевой о том, что предприниматель наложил на себя руки, не соответствует действительности. Рапопорт не уточнила причину смерти, однако отметила, что на данный момент по данному факту ведется расследование. «Ни записок, ни самоубийства, ни поездки в Лондон, ни ухода — не было», — заключила она.

О том, что Дэн Рапопорт ушел из жизни, Пугачева сообщила 16 августа. Автор публикации написала, что бизнесмен скончался в возрасте 52 лет. Женщина добавила, что перед тем как свести счеты с жизнью, он выпустил свою собаку в парк с деньгами и предсмертной запиской.