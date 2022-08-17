На Украине рассказали об обещании по использованию западного оружия

Глава Минобороны Украины Резников: Киев обязался не использовать западное оружие в России

Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью «Голосу Америки» (радиостанция внесена Минюстом в список СМИ-иноагентов) рассказал о данном США обещании по использованию западного оружия в России.

По словам Резникова, Киев обязался не использовать поставленную технику на территории России, однако ограничений относительно ударов по военным объектам в Крыму партнеры не накладывали.

«У нас есть договоренности с Соединенными Штатами, что мы не будем использовать оружие, предоставленное нам Соединенными Штатами и партнерами, по территории Российской Федерации. Но если мы сегодня говорим о деоккупации временно оккупированных территорий Украины, где находится враг, то соответственно у нас таких ограничений нет», — заявил он.

Глава оборонного ведомства уточнил, что любое оружие имеет расстояние поражения, поэтому в зависимости от локации, с которой планируется наносить удар, можно говорить о достижении тех или иных целей.

Ранее Резников сообщил, что США предоставят новую военную помощь Украине. Он уточнил, что обсудил текущую ситуацию с безопасностью с министром обороны Соединенных Штатов Ллойдом Остином, в ходе беседы были достигнуты вышеупомянутые договоренности.