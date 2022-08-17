Вучич заявил об отказе Сербии открывать любые иностранные военные базы в стране

Вучич заявил генсеку НАТО Столтенбергу, что Сербии не нужны иностранные военные базы

Сербия отказывается открывать любые иностранные военные базы в стране, она военно-нейтральна и будет защищать себя сама. Об этом заявил президент республики Александр Вучич на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в ходе визита в Брюссель, передает РИА Новости.

«Сербии не нужны чьи бы то ни было иностранные военные базы. Сербия — военно-нейтральное государство, хочет только сохранять мир, сама защищать свое небо и землю, свой народ и население, и так будет себя вести в будущем», — сказал политик, отвечая на вопрос о возможном размещении на территории страны российской военной базы.

Ранее чрезвычайный и полномочный посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко заявил о создании российской военной базы в Сербии. Он назвал размещение российских баз в Сербии ее суверенным делом, а также вопросом Москвы.

