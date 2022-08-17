Виновные в смерти 44 россиян от суррогатного алкоголя предстанут перед судом

Виновные в смертельном отравлении суррогатным алкоголем 44 россиян предстанут перед судом

Семеро фигурантов уголовного дела, обвиняемые в смерти 44 россиян от суррогатного алкоголя, вскоре предстанут перед судом — расследование уголовного дела завершено, далее — утверждение обвинительного заключения в прокуратуре и передача в суд. Об этом «Ленте.ру» в среду, 17 августа, сообщил первый заместитель руководителя Следственного комитета России (СКР) по Свердловской области Анатолий Надбитов.

По его данным, уголовное дело расследовалось в отношении семи граждан: шести мужчин и одной женщины. В зависимости от ролей, они обвиняются в хранении, перевозке либо сбыте товаров и продукции, не отвечающей требованиям безопасности и повлекшей смерть по неосторожности, в незаконной продаже спиртосодержащей пищевой продукции, в незаконном обороте этилового спирта.

По данным следствия, с лета 2020-го по осень 2021 года фигуранты участвовали в цепочке незаконного оборота спиртосодержащей продукции. Обвиняемые наладили приобретение и сбыт такой продукции потребителям. В сентябре 2021 года в нелегальный оборот ими была запущена партия спиртного, содержащая в своем составе метанол в концентрации, превышающей норму в 0,05 процента. Такая концентрация является опасной для жизни и здоровья человека. Реализация этой продукции повлекла роковые последствия: от ее употребления пострадал 51 человек, 44 из которых погибли.