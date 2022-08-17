Турция решила восстановить дипломатические отношения с Израилем

Турция решение восстановить дипломатические отношения с Израилем и вернуть посла

Власти Турции решили восстановить дипломатические отношения с Израилем и вернуть посла. Об этом заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу, передает РИА Новости.

«Принято решение назначить посла в Израиль, от израильской стороны также пришел позитивный ответ в этом отношении. Скоро наша кандидатура будет представлена господину президенту. Дай Бог, все будет успешно для обеих сторон», — заявил дипломат на пресс-конференции.

Ранее Тель-Авив и Анкара приняли решение возобновить сотрудничество в области гражданской авиации после 15-летнего перерыва. Израильские авиакомпании не выполняли полеты в Турцию с 2007 года, все это время авиасообщение между двумя странами выполнялось только с турецкой стороны.

В 2018 Анкара предложила израильскому послу покинуть страну после протестов в секторе Газа, в которых погибли 59 палестинцев и более 2,7 тысячи получили ранения.