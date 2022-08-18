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Россиянам раскрыли стоимость шопинг-туров в Белоруссию

АТОР: цена шопинг-туров в Белоруссию стартует от 33,5 тысячи рублей на двоих

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Эксперты туррынка раскрыли россиянам стоимость путешествий в Белоруссию, целью которых является покупка брендовых вещей или оформление международных банковских карт. Информация об этом появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, первым предлагать шопинг-туры в соседнюю страну начал туроператор FUN&SUN — отправляться группы будут еженедельно с 25 августа по четвергам. Цена поездки на четыре дня без перелета составляет 33,5 тысячи рублей на двоих. Стоимость путевок с перелетом для двоих туристов стартует от 57,9 тысячи рублей.

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В турпакет включен трансфер, проживание в четырехзвездочном отеле с завтраками, консультация по выбору и оформлению карт Visa или Mastercard, а также сопровождение в банк для получения услуги.

«После завтрака в отеле туристов ждут рекомендации о том, куда пойти за покупкой NIKE, ZARA, Massimo Dutti, Calvin Klein, Levis, Puma, Adidas, Hour Passion и других брендов, — рассказали в АТОР. — В Минске у туристов гибкая программа, есть свободное время, так что можно заказать факультативную экскурсию и узнать о городе больше».

Ранее в августе российские туроператоры обратили внимание на рост спроса на туры выходного дня и шопинг-поездки в Белоруссию. По словам руководителя туроператора «Дельфин» Анны Овсянкиной, продажи путевок в Белоруссию увеличились более чем на 60 процентов по сравнению с сезоном 2021 года. 

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Валентина Процкова
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