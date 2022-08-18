Украинский визажист раскрыла секрет идеальных фото блогеров в соцсетях

Украинский визажист Валерия Воронина изменила лицо с помощью макияжа и удивила фанатов

Украинский визажист Валерия Воронина показала «обратную сторону» идеальных снимков блогеров в соцсетях и удивила фанатов. Соответствующий ролик появился в TikTok.

В упомянутом видео юзерша с никнеймом voronina_valeria_ иронично ответила мужчинам, которые не считают ее привлекательной. Так, девушка запечатлела себя на камеру без макияжа и фильтров, в очках и со слегка взъерошенной прической с двумя косами. Затем она показала свое лицо после нанесения яркого макияжа, тем самым раскрыв секрет безупречной внешности блогеров на фото.

На размещенных кадрах видно, что с помощью косметики Ворониной удалось сгладить неровности кожи, замаскировать локальные воспаления, выделить скулы и полностью изменить форму глаз и губ. Дополнила образ объемная прическа на основе мелких локонов.

Размещенный ролик набрал более 3,5 миллиона просмотров. Пользователи сети сделали комплименты автору в комментариях. «Никаких сомнений — лучший визажист в TikTok», «Какая красивая! Как ты это делаешь?», «Вызовите полицию», «Научи меня этой магии», — писали юзеры.

Ранее в августе пользовательница сети Поппи Уильямс раскрыла секрет, который делает селфи блогеров в соцсетях идеальными. Инфлюэнсерша посоветовала фотографироваться при теплом солнечном свете, поскольку он сглаживает рельеф кожи и делает ее недостатки менее заметными без использования ретуши.

