Блогерша раскрыла секрет идеальных селфи в соцсетях

Блогерша Поппи Уильямс объяснила, что теплый солнечный свет делает кожу гладкой

Блогерша Поппи Уильямс раскрыла секрет, который делает селфи блогеров в соцсетях идеальными. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Юзерша сравнила, как выглядит ее кожа при обыкновенном холодном свете и в солнечный день. На первых фото видно, что на лице девушки есть мимические морщины, в частности глубокие носогубные складки, а также локальные высыпания, которые она замаскировала тональным кремом. На других же кадрах, сделанных при теплом освещении, кожа кажется гладкой без использования ретуши.

«Одно лицо — разная текстура и выраженность пигментации. Этим я хотела доказать, что освещение меняет все. Инфлюэнсеры знают, как создать благоприятную почву для развития комплексов у других людей», — объяснила она.

Пользователи сети принялись восхищаться смелостью блогерши и высказывать свое мнение в комментариях. «Великолепно», «Красивая! Очень нравится макияж глаз», «Абсолютно с тобой согласна», — писали юзеры.

В июле блогерша Фэй показала лицо с акне на фото без ретуши и восхитила фанатов. Активистка бодипозитива призналась, что часто получает оскорбления в сети и страдает от критики в адрес своего внешнего вида. В ответ на негативные комментарии она разместила свои снимки с прыщами, сильными воспалениями и покраснениями.