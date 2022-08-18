Стюардессы назвали самые комфортные модели самолетов

Reddit: стюардессы считают Boeing 757 и Boeing 777 самыми комфортными для работы

Стюардессы решили выяснить, на каких самолетах удобнее всего летать их коллегам. Об этом они написали в посте на форуме Reddit.

Так, большинство бортпроводников считают, что наиболее комфортными моделями для работы являются Boeing 757 и Boeing 777, поскольку в них очень просторно находиться как пассажирам, так и членам экипажа.

При этом самыми неудобными для полетов названы Boeing 737 MAX и Airbus A320. В частности, по словам стюардесс, в этих лайнерах туалеты расположены близко друг к другу и нет места для ручной клади.

«Если я когда-нибудь встречу человека, разработавшего Bombardier CRJ900, дам ему пощечину. Чемоданы класть некуда, пассажирам тесно, проходы узкие. Могу продолжить и дальше, поскольку просто ненавижу этот самолет. А вот лайнер Embraer 175 — это настоящая любовь», — написал один из бортпроводников.

Однако некоторые комментаторы признались, что не запоминают модели и номера самолетов.

Ранее в августе бывшая стюардесса раскрыла способы увеличить шансы на выживание в авиакатастрофе. Бортпроводница посоветовала четко следовать командам членов экипажа и не задерживать эвакуацию, собирая личные вещи.