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Бывшая стюардесса раскрыла способы увеличить шансы на выживание в авиакатастрофе

Бортпроводница посоветовала пассажирам в случае эвакуации самолета не собирать личные вещи

Фото: Leonardo Yip / Unsplash

Бывшая стюардесса Шон Кэтлин (Shawn Kathleen) рассказала туристам, как следует вести себя в случае крушения самолета. Способы выживания она раскрыла в публикации в TikTok-аккаунте @passengershaming.

В первую очередь, по словам бортпроводницы, увеличить шансы на спасение в авиакатастрофе поможет внимательное отношение пассажиров к демонстрации спасательного оборудования и инструктажу безопасности. Также в случае непредвиденных обстоятельств необходимо четко следовать командам членов экипажа и не задерживать эвакуацию, собирая личные вещи.

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«Будьте готовы. Во время аварийной посадки одна из команд, которую вы услышите от экипажа, — "Оставьте все!". Когда ваш самолет горит, у вас нет даже секунды, чтобы начать собирать свое дерьмо — люди, находящиеся позади вас, не хотят умирать, ожидая пока вы достаете вещи», —посоветовала эксперт.

Кроме того, Кэтлин подчеркнула, что после эвакуации необходимо как можно дальше отбежать от воздушного судна и держаться с другими пассажирами группой, ожидая дальнейшей помощи. «Не бродите бесцельно по взлетно-посадочной полосе. Отойдите от самолета и оставайтесь на расстоянии», — заключила она.

Ранее в мае стюардессы разных авиакомпаний назвали одежду, которая из-за своего неудобства недопустима для полетов. В поездку следует надевать закрытую обувь на плоской подошве, поскольку в туфлях на высоких каблуках, шлепанцах и сапогах будет гораздо сложнее экстренно покидать самолет в случае необходимости.

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Валентина Процкова
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