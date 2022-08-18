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В Совфеде отреагировали на данные о сокращении военной помощи Украине

Джабаров заявил, что ряд западных стран понял бессмысленность военной помощи Украине
Владимир Джабаров

Владимир Джабаров. Фото: Совет Федерации / Flickr

Некоторые западные страны поняли бессмысленность оказания военной помощи Украине, заявил «Известиям» первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

По словам сенатора, кредитно-покупательная способность Украины близка к нулю. «Получается, эта помощь никогда не будет оплачена Украиной, все это понимают и не хотят дальше это делать», — заявил он.

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Джабаров добавил, что западные страны предрекают скорое завершение специальной военной операции на Украине победой российских войск. «Так что какой смысл вкладывать деньги в режим, который, по сути, сейчас уже ничего из себя не представляет и никем не управляет реально?» — отреагировал парламентарий.

По его предположению, на следующем этапе и «США поймут, что толку от обеспечения Украины современным оружием никакого».

Ранее издание Politico со ссылкой на данные Кильского института мировой экономики сообщило, что страны Евросоюза с апреля постепенно сокращают военную помощь Украине, а с июля крупнейшие экономики Европы вообще не предоставили Киеву новые «военные обещания».

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Сергей Истомин
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