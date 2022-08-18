В Совфеде отреагировали на данные о сокращении военной помощи Украине
Некоторые западные страны поняли бессмысленность оказания военной помощи Украине, заявил «Известиям» первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
По словам сенатора, кредитно-покупательная способность Украины близка к нулю. «Получается, эта помощь никогда не будет оплачена Украиной, все это понимают и не хотят дальше это делать», — заявил он.
Джабаров добавил, что западные страны предрекают скорое завершение специальной военной операции на Украине победой российских войск. «Так что какой смысл вкладывать деньги в режим, который, по сути, сейчас уже ничего из себя не представляет и никем не управляет реально?» — отреагировал парламентарий.
По его предположению, на следующем этапе и «США поймут, что толку от обеспечения Украины современным оружием никакого».
Ранее издание Politico со ссылкой на данные Кильского института мировой экономики сообщило, что страны Евросоюза с апреля постепенно сокращают военную помощь Украине, а с июля крупнейшие экономики Европы вообще не предоставили Киеву новые «военные обещания».