В Совфеде отреагировали на данные о сокращении военной помощи Украине

Джабаров заявил, что ряд западных стран понял бессмысленность военной помощи Украине

Некоторые западные страны поняли бессмысленность оказания военной помощи Украине, заявил «Известиям» первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

По словам сенатора, кредитно-покупательная способность Украины близка к нулю. «Получается, эта помощь никогда не будет оплачена Украиной, все это понимают и не хотят дальше это делать», — заявил он.

Джабаров добавил, что западные страны предрекают скорое завершение специальной военной операции на Украине победой российских войск. «Так что какой смысл вкладывать деньги в режим, который, по сути, сейчас уже ничего из себя не представляет и никем не управляет реально?» — отреагировал парламентарий.

По его предположению, на следующем этапе и «США поймут, что толку от обеспечения Украины современным оружием никакого».

Ранее издание Politico со ссылкой на данные Кильского института мировой экономики сообщило, что страны Евросоюза с апреля постепенно сокращают военную помощь Украине, а с июля крупнейшие экономики Европы вообще не предоставили Киеву новые «военные обещания».