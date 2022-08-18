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Россельхознадзор увидел плюсы антироссийских санкций

РБК: глава Россельхознадзора Данкерт увидел плюсы санкций для роста экспорта продуктов
Сергей Данкверт

Сергей Данкверт. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт увидел плюсы в антироссийских санкциях для роста экспорта продуктов. В интервью РБК он заявил о росте объемов экспорта российского продовольствия.

По словам руководителя ведомства, санкции в перспективе могут открыть новые возможности для российского агропромышленного комплекса (АПК). «Скоро овощи будем поставлять в Европу из наших теплиц. Потому что политика, которая сейчас проводится в Европе, приведет к тому, что теплицы там станут нерентабельными. Потому что, исходя даже из цен на газ, местная продукция уже экономически неконкурентоспособна», — заявил Данкерт, подчеркнув, что в России же, наоборот, интенсивно развивается овощеводство.

Сейчас Россельхознадзор ведет работу для начала поставок озимой пшеницы и ячменя в Китай, завершается согласование доступа на рынок Перу для российской гречихи. Для отечественной молочной продукции в этом году открылся рынок Таиланда. Южная Корея и Китай расширили перечень российских предприятий — поставщиков рыбной продукции.

Ранее посол КНР в России Чжан Ханьхуэй сообщил, что торговое сотрудничество России и Китая демонстрирует рост, в текущем году можно ожидать нового рекорда. С января по июль товарооборот между странами вырос почти на 30 процентов. Импорт продукции из Китая вырос незначительно, на 5,2 процента, а поставки из России в КНР увеличились почти на 50 процентов, по оценкам китайской стороны.

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Марина Совина
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