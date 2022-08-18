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В Европарламенте осудили демонтаж советского памятника в Эстонии

Депутат Европарламента Яна Тоом раскритиковала ход работ по демонтажу советского памятника

Фото: Taavi Sepp / Imago / Globallookpress.com

Эстонский депутат Европарламента Яна Тоом резко осудила комментарии властей по поводу переноса танка Т-34 в Нарве. Операцию по демонтажу памятника Таллин назвал «актом стратегической коммуникации». Однако, по словам Тоом, никакой коммуникации не было, а жители города только озлобились на государство. Об этом пишет портал государственного телерадиовещания Эстонии ERR.

«Кто будет с нами разговаривать? Проснитесь, откройте газеты, почитайте, какие заголовки. Вот сейчас просто кто-то поставит себе галочку — акт стратегической коммуникации — с русскими поговорили, и все, до свидания», — прокомментировала депутат.

Тоом отметила, что власти не собираются разговаривать с русскими жителями. Также евродепутат раскритиковала ход работ по демонтажу других советских памятников.

«Чем был виноват, например, младший лейтенант Игорь Графов, памятник которого тоже убрали? Погибший при форсировании Нарвы, ему был 21 год. Этот памятник просто закатали бульдозером в землю», — заявила Тоом.

По словам Тоом, действия властей выглядят как тотальное неуважение, и все это никак нельзя назвать диалогом.

Ранее полиция задержала в Нарве девять человек, которые препятствовали процессу демонтажа и переноса монументального танка Т-34. По словам директора Департамента полиции Эльмара Вахера, операцию по сносу можно считать успешно выполненной.

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Татьяна Антоненко
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