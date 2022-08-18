Who What Wear: свитера с логотипами и вызывающие «вау-эффект» туфли станут трендом осени

Редактор модного портала Who What Wear Бобби Шусслер и генеральный директор ретейлера Italist Диего Абба назвали трендовую одежду и обувь на осень 2022 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Так, по словам специалистов, самыми продаваемыми на платформе вещами на грядущий сезон оказались свитера с логотипами брендов и бомберы. «Они появилась как в женских, так и в мужских коллекциях, став долгожданной заменой пуховикам, пальто и курткам в стиле Teddy (из искусственного меха или плюша), которые доминировали в зимнем стиле», — высказался Абба о последних.

Кроме того, внимание покупателей привлекли объемные сумки и модели через плечо, которые можно встретить в линейке бренда Stella McCartney, а также экстравагантная обувь. Например, отделанные мехом мюли и сабо и оригинальные изделия на каблуках. «На данный момент популярны блестящие, яркие, намеренно вычурные туфли — модели, которые вызывают "вау-эффект"», — пояснил глава Italist.

Ранее в августе редактор Максин Эггенбергер назвала самые модные цвета одежды на осень 2022 года. Так, популярными в грядущем сезоне станут небесно-голубой, кремовый и розовый оттенки. Данные тона были представлены различными кутюрье на показах и обрели множество поклонников. Кроме того, лидировать начнут изделия в шоколадной гамме.