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ФСБ предложила расширить основания для признания иноагентом в России

ФСБ предлагает признавать иноагентом за передачу сведений о передвижениях армии России

Фото: Alexey Bychkov / Global Look Press

ФСБ России разработала проект приказа, расширяющего перечень основания для признания граждан иностранными агентами. Об этом сообщает РИА Новости.

Документ, в частности, предлагает присваивать статус иноагента за передачу сведений о передвижениях подразделений российской армии и силовых структур, а именно перевозке и маршрутах. Прежде в этот список входили данные о дислокации, наименовании вооружения и численности Вооруженных Сил России.

Проект приказа подготовлен в рамках федерального закона «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» от 14 июля 2022 года. Он требует утверждения нового перечня сведений в сфере военной и военно-технической деятельности России, которые в случае утечки могут быть использованы иностранными источниками против безопасности страны, указано в пояснительной записке к документу.

Закон вступает в силу с 1 декабря 2022 года.

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Любовь Ширижик
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