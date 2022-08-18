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71-летний Олег Газманов раскрыл секрет своей молодости

Певец Олег Газманов показал упражнения для спины для поддержания хорошей физической формы

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Народный артист России Олег Газманов раскрыл секрет своей молодости и привлекательного внешнего вида. Своими размышлениями на эту тему и соответствующим видео он поделился на странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

71-летний певец выложил ролик, на котором он запечатлен с обнаженным торсом в шортах голубого цвета. Эстрадный исполнитель продемонстрировал тренировку для поддержания хорошей физической формы. При этом наряду с видео Газманов комментировал все совершаемые им действия.

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На размещенных кадрах артист показал упражнение для спины, приняв положение лежа на коврике и положив руки на поясницу. В такой позе Газманов начал плавные покачивания взад и вперед, которые следует выполнять 100 раз. Он отметил, что данное упражнение нацелено на проработку третьего и четвертого позвонка. Затем артист показал два комплекса на растягивание и расслабление мышц спины.

«Вот вам моя обычная зарядка. Фокус в том, что ее надо делать каждый день, из года в год увеличивая нагрузки, в соответствии со своими возможностями», — подписал он публикацию, которая набрала более 15 тысяч лайков. В заключение Газманов рассказал, что в свою тренировку он также включил методику дыхательной гимнастики, приседания, отжимания, два упражнения на пресс, а также стойку на руках.

В июле российская телеведущая Екатерина Андреева раскрыла секреты поддержания своей красоты и молодости. Знаменитость призналась, что пьет много чистой воды в течение дня. Кроме того, по словам журналистки, она очищает лицо специальными средствами два раза в день, чтобы избежать появления подкожных воспалений. Андреева также заявила, что регулярно увлажняет кожу лосьоном, сывороткой или кремом, отдавая предпочтение натуральным составам.

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Мария Винар
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