В Еврокомиссии высказались об условиях для получения шенгенской визы

Представитель ЕК заявила, что Евросоюз продолжит выдачу гуманитарных виз для россиян

Страны Евросоюза (ЕС), которые ввели ограничения на выдачу шенгенских виз для россиян, намерены продолжить их выдачу, но въезд на территорию ЕС могут одобрить лишь по гуманитарным соображениям. О новых условиях получения заявила представитель Еврокомиссии (ЕК) Анита Хиппер на брифинге в Брюсселе, сообщает ТАСС.

«Страны ЕС не прекращали визовую деятельность полностью, визы продолжают выдаваться по гуманитарным соображениям», — высказалась представитель.

Ранее официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт сообщил, что Евросоюз обсуждает новый пакет санкций против России, в том числе прекращение выдачи шенгенских виз россиянам. По его словам, по этому вопросу в правительстве Германии пока нет единой позиции.