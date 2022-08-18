Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Еврокомиссии высказались об условиях для получения шенгенской визы

Представитель ЕК заявила, что Евросоюз продолжит выдачу гуманитарных виз для россиян

Фото: Shutterstock

Страны Евросоюза (ЕС), которые ввели ограничения на выдачу шенгенских виз для россиян, намерены продолжить их выдачу, но въезд на территорию ЕС могут одобрить лишь по гуманитарным соображениям. О новых условиях получения заявила представитель Еврокомиссии (ЕК) Анита Хиппер на брифинге в Брюсселе, сообщает ТАСС.

«Страны ЕС не прекращали визовую деятельность полностью, визы продолжают выдаваться по гуманитарным соображениям», — высказалась представитель.

Ранее официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт сообщил, что Евросоюз обсуждает новый пакет санкций против России, в том числе прекращение выдачи шенгенских виз россиянам. По его словам, по этому вопросу в правительстве Германии пока нет единой позиции.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дмитрий Сотак
Обсудить
Последние новости
США тайно передали Украине противорадиолокационные ракеты
Российские полицейские получили взятку баранами и попали под следствие
Россиянам рассказали об улучшении их экономических настроений
Жители Нарвы принесли цветы на место демонтированного Т-34
Бывшего президента Молдавии обвинили в поддержке спецоперации на Украине
Названа цель визита Эрдогана на Украину
Тренер Виктории Бекхэм раскрыл секреты стройности звезды
В Еврокомиссии высказались об условиях для получения шенгенской визы
Украинский боксер высмеял выход Усика в образе казака на битве взглядов с Джошуа
Туристы повеселились в Венеции необычным способом и прослыли «дебилами» в сети
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.