На Украине заявили о договоренностях с Турцией и ООН

Глава МИД Украины Кулеба заявил о договоренностях с Турцией и ООН по ЗАЭС и вывозу зерна

В ходе переговоров во Львове президент Украины Владимир Зеленский, глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган и генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш скоординировали действия в области соглашения по вывозу украинского зерна и ситуации на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу.

«Президенты и генеральный секретарь скоординировали не только свои позиции, скоординировали свои действия по ключевым вопросам — это зерновой коридор, это Запорожская АЭС и это, безусловно, освобождение наших (украинских — прим. "Ленты.ру") пленных. То есть речь идет не просто о том, что о чем-то поговорили, а договорились, кто что делает далее», — заявил Кулеба.

Он также отметил, что ни президент Турции, ни генсек ООН не просили президента Украины пойти на уступки в вооруженном конфликте. «Никто нас не склонял ни к каким уступкам в пользу России», — сказал глава украинского МИД.

Ранее в Киеве рассказали о достижении договоренностей с Анкарой. Стороны подписали меморандум, согласно которому турецкий бизнес и государственные структуры будут участвовать в восстановлении инфраструктуры Украины.