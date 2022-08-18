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В Латвии предупредили о риске остановки производств из-за цен на электричество

LSM: рост цен на электричество привел к риску остановки производств в Латвии

Фото: Toby Melville / Reuters

Резкий рост цен на электричество последних дней рискует привести к остановке множества производств в Латвии, предупредили в Конфедерации работодателей страны (LDDK). Их слова приводит портал LSM.

В Конфедерации отметили, что стоимость электроэнергии оказывает критическое влияние на производства, чьи счета привязаны к биржевой стоимости электричества. По словам гендиректора LDDK Лиги Менгельсоне, для части компаний теперь стоимость электричества за один день равна цене за месяц в прежнее время. «Из-за роста цен создается ощущение, что ситуация вышла из-под контроля и потрясла часть производственных компаний», — добавила она.

Организация призвала Министерство экономики Латвии и другие ответственные органы заняться регулированием ситуации, «иначе временная приостановка или даже закрытие компаний неизбежны».

По данным LSM, вечером 17 августа стоимость электричества для латвийских потребителей достигла четырех евро (около 250 рублей) за киловатт-час, что примерно в 9-10 раз выше ежедневной средней стоимости электроэнергии.

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Антон Похиляк
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