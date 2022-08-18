ООН обвинили в нежелании содействовать визиту МАГАТЭ на ЗАЭС

Член запорожской администрации Рогов: ООН не желает содействовать визиту МАГАТЭ на ЗАЭС

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов обвинил ООН в нежелании содействовать визиту инспекции МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, организация выдумывает различные несуразные маршруты, понимая, что после этого возникнет вопрос безопасности. «Делегацию МАГАТЭ просто не пустят, мол, видите — линия боевого соприкосновения, блокпосты закрыты и прочее, — или же попытаются провести провокацию в виде обстрелов, взрывов и тому подобных вещей, чтобы сорвать визит и обвинить в этом Россию», — заявил он.

По его словам, единственный маршрут, где инспекции МАГАТЭ гарантирована безопасность, лежит через Россию.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Киева пропустить миссию МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию. «Украинские дипломаты, наши атомщики и МАГАТЭ — в постоянном контакте. Сейчас они работают над направлением миссии МАГАТЭ на Запорожскую атомную станцию», — сказал он.