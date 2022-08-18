Педагогический десант «Большой перемены» отправился в ЛНР

Педагоги-наставники «Большой перемены» отправились с гуманитарной миссией в ЛНР

Педагоги-наставники «Большой перемены» – проекта Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), входящего в линейку президентской платформы «Россия — страна возможностей» — отправились с гуманитарной миссией в Луганскую народную республику.

Педагоги из разных регионов уже побывали в городе Краснодон и посетили Краснодонский методический центр, где провели презентацию Всероссийского конкурса «Большая перемена» для учащихся и педагогов образовательных организаций ЛНР. Участники педагогического десанта рассказали об инструментах социального проектирования, методах решения кейсовых заданий, возможностях реализации проектов и провели практические занятия по решению кейсов. Участники встречи познакомились с опытом ведения клубной деятельности на территории образовательных организаций, которые позволяют раскрыть таланты учащихся и способствуют самореализации педагогов, а также позволяют выстроить трехсторонние отношения ребенок-родитель-педагог.

«Педагогический десант» также посетил Лутугинскую специализированную среднюю школу, где провел встречу с учениками школ города Лутугино, а также завучами и методистами. В рамках знакомства с «Большой переменой» присутствующие приняли участие в решении кейса по развитию школьного краеведческого музея.

Во время визита в поселение Станично-Луганское прошла встреча гуманитарной миссии с детьми из районных школ, педагогами и представителями административного персонала. Даже в условиях отсутствия интернета и отключения электричества все зарядились идеей присоединиться к четвертому сезону конкурса и созданию клубов «Большой перемены».

«По ощущениям, больше половины ребят решили участвовать в конкурсе. Некоторые подошли за советом по реализации своих идей. Дети быстро раскрепостились, сняв настороженность, и весьма азартно работали — практическая часть спровоцировала бурные обсуждения. Для нас эта миссия про настоящий обмен опытом. Мы не только делимся своими знаниями и информацией, но и получаем много новой от местного сообщества. Этот обмен невероятно заряжает», — поделилась волонтер гуманитарной миссии, проектный менеджер направления по работе с педагогами и образовательными организациями АНО «Большая перемена» Виктория Чухрина.

