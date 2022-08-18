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В Ярковском районе на раскопках обнаружили вещи XVII века

В Ярковском районе вблизи деревни Тарханы обнаружили украшения XVII века

Фото: «Тюменская линия»

Археологи обнаружили на раскопках в Ярковском районе предметы быта XVII века. Об этом сообщает местный портал «ТЛ».

Согласно материалу, поиски проводились на территории Тарханского острога, основанного почти 400 лет назад вблизи деревни Тарханы. Среди находок исследователей — фрагменты посуды, украшений и одежды, а также игрушки и китайский фарфор.

«В этом году мы обнаружили гончарную керамику с клеймом мастера, серьгу, пуговицы, крестики, бубенчик с дробинкой внутри — ребенку такие нашивали на одежду, и когда он ходил, они звенели. Есть различные по размеру пули, оружейный кремень, ножи», — рассказал доктор исторических наук Виктор Зах.

Известно, что работы на археологическом памятнике закончатся в августе. После исследования археолог предлагает исторически достоверно, по чертежам и описаниям, реконструировать острог и включить это место в туристические маршруты.

Ранее сообщалось, что студенты Уральского федерального университета раскопали на реке Ендырь предметы быта жителей Нижнего Приобья, в том числе керамическое сопло, которое может быть связано с литейной мастерской начала второго тысячелетия до нашей эры. Находка студентов стала всего лишь третьим подобных археологическим объектом на этой территории. При этом южнее такие изделия встречаются вплоть до Северного Казахстана.

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Майя Пономаренко
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