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Диетолог назвала вкусную и полезную альтернативу майонезу для худеющих

Диетолог Нефедова предложила заменить майонез на домашнюю йогуртовую заправку

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Майонез повышает калорийность салатов и блюд, поэтому от него лучше отказаться, уверена врач-диетолог, нутрициолог Наталья Нефедова. Она назвала вкусную и полезную альтернативу этому соусу для худеющих в интервью радио Sputnik.

По словам Нефедовой, майонез традиционно делается из яиц, горчицы и растительного масла. Именно последний ингредиент сильно увеличивает калорийность соуса.

Диетолог предложила заправлять салаты домашней йогуртовой заправкой по ее рецепту. «Я заменяю майонез йогуртом, только добавляю в него чесночную пудру, луковую пудру, соль, перец, немного уксуса. Тогда он получается более резким, терпким на вкус, чем-то похожим на майонез», — рассказала Нефедова.

Диетолог также сообщила, что в некоторых салатах, например в оливье или селедке под шубой, без майонеза действительно не обойтись, так как при его замене изменится вкус всего блюда. В таком случае она порекомендовала не убирать майонез из состава блюда, но ограничить употребление таких салатов до одного раза в месяц.

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В заключение врач пояснила, что майонез сам по себе не нанесет серьезного вреда организму. Однако если человек мало двигается и ест много высококалорийной пищи, то все в совокупности негативно отразится на здоровье, резюмировала Нефедова.

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Алиса Дмитриева
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