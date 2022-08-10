Диетолог назвала способствующие жиросжиганию ягоды

Диетолог Богданова: крыжовник помогает при отеках, а малина способствует жиросжиганию

Крыжовник полезен при отеках, а малина способствует жиросжиганию, уверена диетолог и нутрициолог Зоя Богданова. Ягоды, помогающие от бесплодия и воспалений, она назвала в интервью для радио Sputnik.

Богданова рассказала, что сезонные ягоды могут стать отличным средством для укрепления здоровья. Например, черника и голубика, по мнению диетолога, способствуют детоксикации организма, очищению сосудов и кишечника, а также отчасти улучшают гормональный фон и могут использоваться для профилактики онкологических заболеваний.

Кроме того, черника и голубика обладают антибактериальными свойствами и содержат большое количество клетчатки, дефицит которой испытывает множество людей. Эти ягоды показаны даже для диабетиков Зоя Богданова диетолог, нутрициолог

Малина, по ее словам, является одной из самых богатых витаминами ягод. Она отметила, что на Востоке ее считали лекарством от бесплодия. Так или иначе, диетолог подчеркнула, что малина точно обладает потогонными и антибактериальными свойствами, поэтому является эффективным средством от простуды, может снять озноб и головную боль. Кроме того, эта ягода заставляет организм активнее работать и сжигать жир, но при этом повышает аппетит, поэтому при похудении стоит это учитывать.

В черной смородине содержится большое количество витамина С, а также марганца, серебра, серы и свинца, продолжила Богданова. Кроме того, эта ягода обладает антибактериальными свойствами. «Если у вас какое-то воспаление в горле, в желудке или кишечнике, то она борется с этими воспалениями. Хорошо помогает восстановить силы», — отметила она.

Среди прочих полезных сезонных ягод диетолог выделила крыжовник. Она подчеркнула, что он обладает мочегонными свойствами, поэтому помогает бороться с отеками. Кроме того, крыжовник облегчает острые симптомы расстройства ЖКТ, но при этом противопоказан при язве желудка, предупредила врач. «В крыжовнике много пектина, который препятствует оседанию в организме тяжелых металлов и радиоактивных веществ. Кроме того, крыжовник содержит вещества, препятствующие развитию опухолей», — заключила Богданова.

Ранее диетолог Елена Соломатина назвала самые полезные ягоды для пожилых людей. Черника может защитить от катаракты, а черешня помогает заснуть, уверена врач.