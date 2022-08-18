Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Блогерша раскрыла способ покупать одежду на Shein за бесценок

Блогерша Мия Мельтцер посоветовала покупать вещи на Shein комплектами ради экономии

Фото: Shutterstock

Популярная блогерша раскрыла способ покупать вещи на сайте крупного китайского ретейлера Shein по максимально низкой стоимости. Роликом на эту тему она поделилась в TikTok.

Пользовательница сети Мия Мельтцер рассказала о лайфхаке, с помощью которого она приобретает любые товары в указанном онлайн-магазине за бесценок. По словам девушки, для этого необходимо заказывать предметы гардероба, которые продаются комплектами. Например, она купила набор из четырех топов за 23 доллара (1397 рублей) и осталась довольна их качеством.

Материалы по теме:
«Раньше многие скрывали это, потому что стеснялись» Почему россияне снова донашивают вещи из СССР, а звезды выходят на публику в одежде за бесценок
«Раньше многие скрывали это, потому что стеснялись»Почему россияне снова донашивают вещи из СССР, а звезды выходят на публику в одежде за бесценок
30 декабря 2020
Звезды отдают миллионы за подержанные вещи 50-летней давности. Почему мода на винтаж охватила весь мир?
Звезды отдают миллионы за подержанные вещи 50-летней давности.Почему мода на винтаж охватила весь мир?
23 июня 2022

«Поверьте, одежда, продающаяся пачками, самая лучшая. Я была в шоке от качества кроп-топов, которые обошлись мне в такую низкую цену. Обещаю, вы не пожалеете! Самый лучший способ, которым я пользуюсь ради экономии», — посоветовала Мельтцер в посте, который набрал более 400 тысяч просмотров.

Зрители поблагодарили блогершу за предложенный лайфхак. «Обязательно надо попробовать», «Я в шоке, твой способ действительно работает», «Лучшая блогерша и лучший совет», «Я заметила то же самое! Это лучший секрет», «Спасибо большое», — писали юзеры.

Ранее стилисты перечислили способы сэкономить на покупке новых предметов гардероба. Блогерша Джилиан Оуэнс рассказала, что приобретает одежду, украшения и обувь за бесценок в магазинах подержанных вещей. Она посоветовала отправляться на шопинг по вторникам, поскольку в этот день секонд-хенды получают новый товар.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
Украина и Турция подписали меморандум о восстановлении инфраструктуры
Лесные пожары подобрались вплотную к Москве
Кинолог ФСИН и его собака помешали пенсионерке пронести наркотики в СИЗО
В Совфеде отреагировали на возможное военное сотрудничество Турции и Украины
Эрдоган пообещал обсудить с Путиным итоги переговоров с Зеленским
Туристка съездила в Египет и попала в больницу из-за укусов отельных клопов
Мужчина выжил после удара молнии и приобрел способность предсказывать погоду
iPhone SE рекордно подешевел в России
Фитнес-тренер раскрыла способы накачать ягодицы без спортзала
Затопленные улицы российского города показали на видео
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.