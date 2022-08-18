Блогерша раскрыла способ покупать одежду на Shein за бесценок

Блогерша Мия Мельтцер посоветовала покупать вещи на Shein комплектами ради экономии

Популярная блогерша раскрыла способ покупать вещи на сайте крупного китайского ретейлера Shein по максимально низкой стоимости. Роликом на эту тему она поделилась в TikTok.

Пользовательница сети Мия Мельтцер рассказала о лайфхаке, с помощью которого она приобретает любые товары в указанном онлайн-магазине за бесценок. По словам девушки, для этого необходимо заказывать предметы гардероба, которые продаются комплектами. Например, она купила набор из четырех топов за 23 доллара (1397 рублей) и осталась довольна их качеством.

«Поверьте, одежда, продающаяся пачками, самая лучшая. Я была в шоке от качества кроп-топов, которые обошлись мне в такую низкую цену. Обещаю, вы не пожалеете! Самый лучший способ, которым я пользуюсь ради экономии», — посоветовала Мельтцер в посте, который набрал более 400 тысяч просмотров.

Зрители поблагодарили блогершу за предложенный лайфхак. «Обязательно надо попробовать», «Я в шоке, твой способ действительно работает», «Лучшая блогерша и лучший совет», «Я заметила то же самое! Это лучший секрет», «Спасибо большое», — писали юзеры.

Ранее стилисты перечислили способы сэкономить на покупке новых предметов гардероба. Блогерша Джилиан Оуэнс рассказала, что приобретает одежду, украшения и обувь за бесценок в магазинах подержанных вещей. Она посоветовала отправляться на шопинг по вторникам, поскольку в этот день секонд-хенды получают новый товар.

