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Врач оценила опасность дымки в Москве для жителей

Врач Польнер предупредила об опасности дымки в Москве для людей с хроническими заболевания

Фото: телеграм-канал «Москвач • Новости Москвы»

Дымка от пожаров из Рязанской области, которая дошла до Москвы и области, может быть опасна для некоторых категорий людей. Об этом, оценивая опасность задымления и запаха гари в городе, заявила иммунолог-аллерголог Мария Польнер, сообщает «Газета.Ru».

«Смог может стать значительной проблемой для пожилых людей и детей, а также людей с заболеваниями дыхательной системы: астма, хобл, эмфизема легких и другие, сердечно-сосудистыми заболеваниями, особенно тяжело приходится пациентам с обострением поллиноза, аллергического ринита, конъюнктивита, бронхиальной астмы, так как смог может дополнительно раздражать слизистую носа и эпителия бронхов», — сказала врач.

По ее словам, в некоторых случаях неблагоприятная экологическая обстановка может вызывать нарушения сна и головную боль, а также учащение случаев госпитализации и летальных исходов, которые связаны с обострением хронических болезней.

Польнер перечислила основные меры защиты от дымки — она рекомендует меньше появляться на улице, не открывать окна и приобрести очиститель воздуха.

«Также следует чаще принимать душ, промывать нос водно-солевыми растворами, отказаться от контактных линз в пользу очков, пить больше жидкости. Отмечу, что обычная маска мало защищает от смога. Лучше использовать респираторы, которые стоит менять каждые два часа», — сообщила аллерголог.

Дымку в Москве из-за лесных пожаров в Рязанской области заметили в среду, 17 августа. Задымление и запах гари также зафиксировали утром в четверг, 18 августа. В частности, дымку можно было увидеть на западе, юго-западе, а также в центре города. Предварительно, запах гари в Москве может продержаться в ближайшие 36-48 часов, так как направление ветра не изменится.

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Анастасия Шейкина
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