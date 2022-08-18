США и Европа запросили заседание Совбеза ООН по Украине

ТАСС: США и страны Европы запросили проведение заседания Совбеза ООН по Украине 24 августа

США и европейские страны запросили проведение заседания Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) по Украине 24 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

По словам собеседника агентства, соответствующий запрос направлен председателю Совбеза ООН. Ожидается, что на заседании будут обсуждаться, в том числе, итоги визита на Украину генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

США, Албания, Франция, Великобритания, Ирландия, Норвегия запросили заседание СБ ООН по Украине на 24 августа ТАСС

Заседание по ЗАЭС

На прошлой неделе Россия запросила заседание СБ ООН в связи с ударами Киева по Запорожской АЭС. Об этом РИА Новости сообщил источник в постпредстве РФ.

Россия запросила заседание СБ ООН на вторую половину дня 11 августа в связи с украинскими атаками на Запорожскую АЭС в последние дни и их возможными катастрофическими последствиями РИА Новости

Эту информацию позднее подтвердил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. Позднее он рассказал, что на заседании Совбеза никто не поддержал украинскую версию событий вокруг Запорожской АЭС.

Будем надеяться, что прошедшее обсуждение, в ходе которого, при всей зацикленности на обвинения в адрес России, никто бредовую украинскую версию событий, по сути, не поддержал, удержит украинское руководство от новых безрассудных провокаций Дмитрий Полянский первый заместитель постоянного представителя России при ООН

Полянский также выразил надежду, что визит главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси на ЗАЭС состоится в ближайшее время и ему не будет препятствовать Киев или Секретариат ООН, «сколько бы он ни отрицал свою подобную линию».

Россия в Совете безопасности ООН

28 июня Владимир Зеленский во время выступления на заседании СБ ООН призвал исключить Россию из Совбеза, где она является постоянным членом, а также признать ее «террористическим государством».

Позднее официальный представитель председателя Генассамблеи ООН Полина Кубиак ответила на призыв украинского президента. По ее словам, исключение невозможно, так как все подобные решения принимаются через Совбез, в котором Россия обладает правом вето.

В свою очередь, Дмитрий Полянский подчеркнул, что такое развитие событий возможно только при роспуске организации и ее создании заново. Он добавил, что Украина пытается «раскачать» и сыграть на эмоциях членов Совбеза, которые начали уставать от этой темы. По словам дипломата, единственным аргументом Киева является тот, что Россия «недостойна находиться в ООН в целом».