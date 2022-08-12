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В ООН не поддержали украинскую версию событий вокруг ЗАЭС

Полянский заявил, что в ООН никто не поддержал версию событий Киева вокруг ЗАЭС

Фото: Juan Medina / Reuters

На заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) никто не поддержал украинскую версию событий вокруг Запорожской АЭС. Об этом заявил зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский, передает РИА Новости.

«Будем надеяться, что прошедшее обсуждение, в ходе которого, при всей зацикленности на обвинения в адрес России, никто бредовую украинскую версию событий по сути не поддержал, удержит украинское руководство от новых безрассудных провокаций», — рассказал дипломат.

Полянский также выразил надежду, что визит главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси на ЗАЭС состоится в ближайшее время и ему не будет препятствовать Киев или Секретариат ООН, «сколько бы он ни отрицал свою подобную линию».

Ранее член совета областной администрации Владимир Рогов допустил, что ЗАЭС могут законсервировать из-за обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он объяснил, что удары украинских военных по ЗАЭС уже привели к минимальным нагрузкам и выработке электроэнергии.

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Виктория Кондратьева
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