Запорожская администрация заявила, что допускает консервацию АЭС из-за обстрелов ВСУ

Запорожскую АЭС (ЗАЭС) могут законсервировать из-за обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ), допустил член совета областной администрации Владимир Рогов в эфире телеканала «Россия 24».

«Идут постоянные повреждения ЛЭП 750 киловольт. То, что постукраинское пространство, подконтрольное [президенту Украины Владимиру] Зеленскому, уже ждет проблема с электричеством, сомнений нет», — заявил сотрудник администрации.

Он объяснил, что удары украинских военных по ЗАЭС уже привели к минимальным нагрузкам и выработке электроэнергии. По его словам, сейчас на станции пытаются сохранить имеющиеся условия для ее работы.

«Скоро [украинские власти] не будут получать ничего, потому что, естественно, мы будем спасать атомную станцию, консервировать, выводить те нагрузки, которые есть, на освобожденные территории», — подытожил Рогов.

Ранее было установлено, что 44-я бригада ВСУ причастна к обстрелу ЗАЭС. «Били они из Никополя из 152-миллиметровых орудий, целенаправленно именно по Запорожской АЭС», — рассказал член совета администрации.

11 августа стало известно, что украинские военные нанесли несколько ударов по району хранилища радиоактивных изотопов ЗАЭС. Позднее стало известно, что в результате обстрелов украинской армии были повреждены линии электропередачи подстанции «Каховская», из-за чего на поле рядом с атомной электростанцией начался пожар.