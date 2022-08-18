«Аэрофлот» перевез тигрицу из Приморья в Москву на лечение

«Аэрофлот» совместно с Центром «Амурский тигр» перевез тигрицу из Приморья в Москву

«Аэрофлот» 9 августа на регулярном рейсе SU1757 Владивосток — Москва перевез амурскую тигрицу с Дальнего Востока на лечение в российскую столицу. Авиаперевозчик оказал услугу по транспортировке безвозмездно. Об этом говорится в сообщении авиакомпании.

С просьбой о перевозке дикой кошки в авиакомпанию обратился Центр «Амурский тигр». Для перевозки животного специалисты Московского зоопарка изготовили перфорированный короб размером 2,25х1,05х1,42 метра. Его заранее доставили регулярным рейсом авиакомпании во Владивосток. Вместе с тигрицей контейнер весил 450 килограммов.

«Аэрофлот» обеспечил максимальный комфорт для необычного пассажира на всех этапах путешествия. Согласно рекомендациям специалистов, в полете у тигрицы был постоянный доступ к питьевой воде. Девятичасовой перелет в грузовом отсеке лайнера Boeing-777-300ER животное перенесло нормально и сейчас благополучно осваивается на новом месте.

Раненную хищницу в возрасте 4-5 месяцев в декабре 2021 года обнаружил местный рыбак в Анучинском районе Приморского края. Инспекторы охотнадзора, вызванные на место происшествия, перевезли животное в центр реабилитации. Сейчас жизни тигрицы ничего не угрожает, но она больше не сможет жить в условиях дикой природы, так как нуждается в специальном рационе и постоянном ветеринарном контроле. Животное решили переместить в Центр воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка, а после она станет участником Международной программы по сохранению амурского тигра в неволе.

У молодой тигрицы до сих пор нет клички. Поэтому «Аэрофлот» объявляет конкурс, чтобы выбрать имя для своей необычной пассажирки. В группе «Аэрофлота» в социальной сети ВКонтакте каждый желающий сможет написать свой вариант клички для молодой хищницы в комментариях к публикации о старте сбора предложений.

Предложения принимаются до 24 августа включительно. 25 августа экспертная группа, состоящая из сотрудников «Аэрофлота», Центра «Амурский тигр» и Московского зоопарка, сформирует шорт-лист из предварительно отобранных вариантов, который будет размещен в социальных сетях авиакомпании для открытого голосования за лучшее имя. Итоги голосования будут подведены 26 августа. Следите за нашими новостями в официальных аккаунтах Telegram и социальных сетях.

