Врач МВД России стал фигурантом дела о взятке

ФСБ задержала в Уфе врача МВД за взятку в 1 млн рублей за помощь в получении выплаты

В Уфе сотрудники ФСБ задержали 40-летнего старшего врача, хирурга медсанчасти МВД после получения одного миллиона рублей в качестве взятки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе республиканского управления Следственного комитета России (СКР).

Ему предъявлено обвинение в коррупции. По данным следствия, медик предложил сотруднику полиции помощь в получении единовременной выплаты в три миллиона рублей. За один миллион рублей ему было обещано положительное решение военно-врачебной комиссии в связи с причинением вреда здоровью во время службы в органах внутренних дел. Медик уверял, что денежное вознаграждение предназначается должностным лицам медсанчасти.

Полицейский сообщил о вымогательстве взятки в ФСБ. Врача поймали с поличным, он частично признал вину. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Следствие проверяет других сотрудников медучреждения на причастность к коррупции.