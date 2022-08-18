Площадь принесшего дымку в Москву пожара в Рязанской области увеличилась вдвое

Власти сообщили об увеличении площади пожара в Рязанской области за ночь вдвое

В Рязанской области площадь возгорания леса, которое принесло в Москву дымку, за ночь увеличилась вдвое — по состоянию на утро четверга, 18 августа, она составляет 181 гектар, накануне вечером власти заявляли о площади 84,8 гектара. Об этом сообщил врио губернатора региона Павел Малков в Telelgram-канале.

По итогам заседания штаба по тушению пожаров стало известно, что в области сохраняется три очага горения. В тушении задействованы более 200 человек и свыше 100 единиц техники.

По словам Малкова, самые значительные группировки сил по ликвидации огня находятся на подступах к поселкам Деулино и Голованово.

«Накануне вечером прибыл еще один вертолет, в настоящее время на тушении по кромке пожара задействованы два вертолета Ка-32 и один Ми-26. Начинает работать Ил-76, задача — сделать три рейса в первой половине дня», — отчитался врио губернатора.

Рязанскую область охватили мощные пожары — в регионе горит около 40 гектаров леса. Масштабы настолько велики, что дымка от пожара дошла до центра Москвы, жители также жалуются на запах гари. Дымку можно заметить, в частности, на западе, юго-западе, а также в центре города. Синоптики сообщают, что запах гари в Москве может продержаться в ближайшие 36-48 часов, так как направление ветра не изменится.