Спускавшийся в Марианскую впадину российский «Витязь» дооснастят

В ОСК заявили, что АНПА «Витязь-Д» дооснастят новым исследовательским оборудованием

Спускавшийся в Марианскую впадину российский автономный необитаемый подводный аппарат (АНПА) «Витязь-Д» дооснастят. Об этом ТАСС на полях Международного военно-технического форума «Армия-2022» рассказал заместитель генерального директора Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) по военному кораблестроению Владимир Королев.

Менеджер напомнил о проектах «Ураган» и «Витязь-Д», реализуемых ОСК совместно с Фондом перспективных исследований (ОСК).

«Первый, говоря в общем, это морская мобильная роботехническая система, и выполненная нами работа высоко оценена заказчиком. Второй — глубоководный роботизированный комплекс, который будет дооснащаться новым исследовательским оборудованием», — сказал руководитель.

8 мая 2020 года в 22:34 по московскому времени «Витязь-Д» совершил погружение на дно Марианской впадины, достигнув глубины 10 028 метров. Под водой аппарат находился более трех часов.

В декабре 2019 года президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук, капитан 1-го ранга Константин Сивков отметил, что подобные батискафы необходимы, в частности, для определения расчетной дальности обнаружения гидроакустических станций надводных кораблей и подводных лодок, а также скрытого обнаружения и изучения расположенных на дне объектов военного назначения с целью их уничтожения при необходимости.