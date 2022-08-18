Синоптик спрогнозировал сохранение ситуации с дымкой в Москве около трех дней

Синоптик Леус спрогнозировал сохранение дымки и запаха гари в Москве в течение 3-4 дней

В ближайшие три-четыре дня ситуация с дымкой и запахом гари в Москве не изменится, погода вряд ли поможет улучшению экологической обстановки. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, сообщают «Известия».

«Мы останемся под влиянием антициклона, на его периферии, где сохранятся юго-восточные и восточные потоки, которые как раз и приносят в столичный регион дым от лесных пожаров, причем он не только уже в Рязанской области, там достаточно большая зона пожаров на границе Нижегородской области и Республики Марий Эл», — сказал синоптик.

Леус объяснил, что для антициклона характерны нисходящие потоки, при которых воздух и все выбросы прижимаются к земле, что не способствует рассеиванию вредных веществ. По его словам, в летний период антициклон, который стоит на месте, ухудшает качество воздуха, и все выбросы котельных и транспорта накапливаются и медленно рассеиваются.

Ранее синоптик Евгений Тишковец сообщил, что запах гари в Москве из-за пожаров в Рязанской области может продержаться ближайшие 36-48 часов, так как направление ветра не изменится.