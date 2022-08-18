Начались переговоры Эрдогана и Зеленского

Во Львове начались переговоры президента Турции Эрдогана с Зеленским

Переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с украинским коллегой Владимиром Зеленским начались во Львове. Об этом сообщает телеканал A Haber.

Ранее сообщалось, что Эрдоган в ходе визита во Львов предложит Зеленскому организовать его личную встречу с главой российского государства Владимиром Путиным.

Телеканал CNN Turk сообщил, что российский и украинский президенты могут провести встречу для определения дорожной карты по ситуации на Украине.