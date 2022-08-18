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Начались переговоры Эрдогана и Зеленского

Во Львове начались переговоры президента Турции Эрдогана с Зеленским

Фото: Murat Cetinmuhurdar / Turkish Presidential Press Office / Reuters

Переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с украинским коллегой Владимиром Зеленским начались во Львове. Об этом сообщает телеканал A Haber.

Ранее сообщалось, что Эрдоган в ходе визита во Львов предложит Зеленскому организовать его личную встречу с главой российского государства Владимиром Путиным.

Телеканал CNN Turk сообщил, что российский и украинский президенты могут провести встречу для определения дорожной карты по ситуации на Украине.

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Виктория Кондратьева
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