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Блогерша раскрыла лайфхаки по выбору джинсов для девушек с полными животами

Блогер Элла Ченг: девушек с полными животами визуально стройнят джинсы с высокой посадкой

Фото: Shutterestock

Мать троих детей, блогерша Элла Ченг из США раскрыла лайфхаки по выбору джинсов для девушек с полными животами. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

По словам эксперта в сфере моды, обладательниц данного типа фигур визуально стройнят брюки с высокой посадкой. «Подобный фасон поможет сформировать необходимый силуэт», — пояснила она. Кроме того, юзерша посоветовала приобретать штаны на один размер больше. Это, по ее утверждению, отвлечет внимание от проблемной зоны.

В заключение Ченг призвала зрительниц избегать укороченных джинсов, если они не собираются сочетать их с обувью на высоких каблуках. «Лучше наденьте ту модель, что удлинит ваши ноги», — добавила инфлюэнсерша.

Ранее в августе стилистка Чи Ли из США назвала неудачную одежду для женщин с полными животами. Обладательницам фигур подобного типа эксперт посоветовала отказаться от облегающих платьев и плиссированных юбок. Кроме того, по словам специалистки, следует избегать джинсов с низкой посадкой и брюк фасона Paperbag («бумажный пакет») — с ремнем и складками на талии.

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Алина Гостева
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